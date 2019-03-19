【東體爭議】曼聯仍活在費Sir陰影之下

曼聯由蘇斯克查領軍後，成績大幅反彈，似有「王者再臨」之勢，不過上年離開紅魔鬼嘅瑞典神鋒伊巴謙莫域，並唔係咁諗，認為曼聯仍然活在費格遜陰影之下，「92經典一代」名宿又自恃有地位，經常七嘴八舌肆意批評球隊，費Sir及佢一班子弟兵係曼聯復興嘅絆腳石。



2016成「魔」嘅伊巴謙莫域接受英國《鏡報》訪問時講出曼聯「後費Sir時代」長期不振嘅主因，佢話：「曼聯所發生嘅一切都會以費格遜時代來判斷，例如會話如果仲係費Sir執教，佢會點做，一切都仍以費Sir為中心。換作係我，我就會話費格遜已經唔喺度，我哋要創造屬於自己嘅歷史同傳奇，我唔想再聽以前發生咩事，只想做好現在，應該有一種新心態。費格遜係曼聯一段歷史，但球會仍要繼續。」



伊巴謙莫域除咗叫人「忘記」費Sir之外，更加叫「92經典一代」收聲：「曼聯嗰班92傳奇球員都已經離隊，但佢哋一直喺電視台批評球隊，但又唔積極參與球會事務，如果佢哋想幫曼聯工作，應該向球會申請職位，而唔係喺電視台說三道四。」相信伊巴所講嘅人，係指史高斯同加利尼維利。



對於曼聯未來展望，伊巴謙莫域認為要以保羅普巴及拉舒福特為核心：「保羅普巴可以成為曼聯未來支柱，『92經典一代』對佢批評太苛刻，因為普巴之前曾經離隊，費Sir嘅圈子入面，唔準有呢種叛將存在，所以『92經典一代』一直針對佢，呢班人一生都活喺費Sir之下，如果費Sir唔叫佢哋出聲，佢哋甚至可能唔識講嘢。」



伊巴謙莫域大讚拉舒福特年紀輕輕，已識得以大局為重，好有潛質，同埋佢係曼聯青訓產品，屬於紅魔鬼嘅未來。



雖然伊巴係高傲，但呢番言論亦好有道理，就算費Sir依家背後輔助蘇斯克查，但亦唔幫得幾耐，曼聯始終要靠新世代創造自己嘅道路，否則只會一直陪跑。



至於「92經典一代」真係出少句聲當幫忙啦，尤其係史高斯同加利尼維利，自己教波都唔掂，仲好意思指指點點。



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