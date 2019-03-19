總結：塘鵝唔係得AD！神奇佩頓捱出頭

上年7月簽約塘鵝嗰陣，大部份球迷認為艾法迪佩頓只係一個普通輪換球員，不過隨住正選朗度離隊，呢位25歲控球後衞就被委以重任，周二(19號)NBA常規賽，塘鵝作客打到加時以129比125擊敗獨行俠，艾法迪佩頓連續第5場拎到「三雙」，成為NBA史上第5人！



艾法迪佩頓今場交出19分、10籃板同11次助攻，連續5場食出「大三元」，睇埋之前4個創造呢個紀錄嘅名字更加嚇死你，分別係奧斯卡羅拔臣、米高佐敦、張伯倫同韋斯布克，個個都係殿堂級猛將，更加突顯出艾法迪佩頓有幾神奇！



艾法迪佩頓喺魔術出道嗰陣，已經被指好有潛力，不過防守、射球都麻麻，上年轉會太陽只係短暫效力就過檔塘鵝，正當大家覺得佢只係一個平庸球員，艾法迪佩頓就喺塘鵝重生，展示出超強運動能力，塘鵝如果真係送走安東尼戴維斯(AD)，艾法迪佩頓有機會成為球隊重建核心！



今場輸波嘅獨行俠亦有一項紀錄誕生，德國老將魯域斯基攻入8分後，21個球季累積31,424分，超越張伯倫進佔NBA史上得分榜第6位，僅次於渣巴、卡爾馬龍、高比拜仁、勒邦占士同米高佐敦。



最新賽果(前者主場)

太陽 101:116 公牛

獨行俠 125:129* 塘鵝

馬刺 111:105 勇士

雷霆 107:116 熱火

速龍 128:92 紐約人

塞爾特人 105:114 金塊

巫師 95:116 爵士

騎士 126:119 活塞

拓荒者 106:98 溜馬

*加時賽果



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