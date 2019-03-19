熱愛這片土地　杜敬謙真．香港飛魚

杜敬謙於美國猝逝，一齊重溫去年八月的專訪：



擁多項香港游泳紀錄，一切源自杜敬謙（Kenneth）2016年由澳洲轉籍香港，兩年間Kenneth努力學好廣東話，即使同樣面對「上車」難題，仍堅持於出生地落地生根，目的是證明自己「香港人」身份，於今屆雅加達亞運做個真．香港飛魚！



在香港出生的Kenneth自兩歲起便隨父母移民澳洲，卻一直對香港有情意結：「我喺屋企一直講廣東話，亦有留意港隊嘅表現，代表澳洲比賽時亦有搵港將傾偈，因為我知道呢度係我嘅根。」



直至2016年Kenneth選擇轉籍香港，尋找游泳事業的第二個機會，他笑言於港認識的女友Kelly「應記一功」，因為來港後最難適應的廣東話，亦是向女友請教，現時雖然仍半鹹半淡，不過他堅持學習：「因為平時要用囉！我知我係一個香港人，就要識寫同講廣東話。」



外界稱呼Kenneth為「入籍飛魚」，「入籍」雖無褒貶之分，可是他仍希望大眾換上「香港」一詞：「兩年嚟都喺香港練習，我唔會返去澳洲或者美國訓練，依家香港先係我屋企，我已經計劃留喺度生活。」其實Kenneth的生活與一般港人無異，閒時與女友於商場行街食飯睇戲：「呢度樣樣嘢都方便，周圍去有地鐵巴士，唔使好似澳洲咁要揸車。體院有時早餐會有蝦餃燒賣，我好鍾意食，一諗起就會自動起身。」



看似毫無煩惱，不過原來Kenneth與大部分人一樣，最困擾是土地問題。「『上車』即係咩？……哦！其實我都擔心呢樣嘢，澳洲悉尼啲樓已經好貴，但香港仲貴，希望呢幾年努力去游好啲水，遲幾年夠錢喺香港買樓啦！」



代表港隊前需過一年「冷靜期」，當時他每日重複訓練，卻被禁止出外參加大賽，有苦自己知：「練習有啲悶，游水唔係每次跳入水就好玩，好多嘢好辛苦。但每日都說服自己，只要忍一陣就可以長遠為香港比賽，諗住準備得好就會游快啲，呢個犧牲係值得。」



今屆亞運這位男神會出戰50米自、100米自、200米混及接力賽，儘管在世大運及全運會都在個人項目與獎牌無緣，他仍堅持信念：「我明白亞運對香港人意義重大，相信自己可以游到最好成績，呢個成績應該贏到牌！」除了為港爭取佳績，Kenneth亦希望為下一代帶來啟發：「我只係個好普通嘅人，但游得好破咗紀錄，啟發唔少細路仔嘅游泳夢，好開心可以做別人嘅榜樣！」



杜敬謙Kenneth

年齡：26歲

強項：自由泳、蛙泳、

蝶泳、四式混合泳

威水史：

2017游泳短池世界盃

·俄羅斯站100米混銅牌

·德國站200米混銅牌

·荷蘭站100米混銀牌

·香港站100米混銀牌、200米混銀牌、 100米自銅牌

·新加坡站100米混、200米混銅牌

第13屆全國運動會

·男子4×100米自接力銀牌





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