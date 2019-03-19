【飛魚猝逝】體院聲明　溘然離世損失巨大

對於香港飛魚杜敬謙（Kenneth）於美國訓練期間傳出死訊，香港體育學院於下午2時許發出聲明，指杜敬謙溘然離世是香港體育界的巨大損失，體院仝人深感難過和痛惜。



中英對照的聲明以「悼香港游泳運動員杜敬謙」為期，證實這位26歲泳界好手英年早逝的不幸消息。作為近年香港泳隊中表現最出色的成員，杜敬謙屢破港績，並在世界盃取得獎牌，又在世界賽及亞運會等大賽為港披甲，是體院精英。體院聲明表示：「香港體育學院（體院）對杜敬謙的突然辭世深表哀悼。事發時杜敬謙正於佛羅里達州大學Gator Swim Club進行為期三個月的交流訓練，他於熱身後因身體不適送院，最後證實不治。」



「杜敬謙於2016年8月成為體院獎學金運動員，作為優秀精英運動員及16項香港紀錄保持者，杜敬謙溘然離世是香港體育界的巨大損失。體院仝人深感難過和痛惜，並對杜敬謙家人致衷心慰問，及提供一切適切援助。」





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