【飛魚猝逝】隊友愕然　施幸余：他精神長存

杜敬謙近年為香港游泳隊披甲，曾與他南征北討的港隊泳員，對他暈倒去世的噩耗無不感到愕然及痛惜。與杜敬謙（Kenneth）一齊參加過亞運會、世界盃等多個大賽的「大師姐」施幸余，形容Kenneth離去不單只是香港泳壇的損失，同時也是國際泳壇的損失。



施幸余接受訪問時，坦言得悉Kenneth離世後，心中泛起好多記憶：「相信大家也要一些時間去接受這件事，以往他在世界賽事中也拿過很出色的成績，所以他的去世相信會震驚國際泳壇。」施幸余曾聯同張健達、歐鎧淳及杜敬謙，一齊出戰香港主辦的世界盃短池泳賽，並在4×50米男女自由泳決賽，摘得銀牌。



杜敬謙最令人懷念是他經常笑，施幸余也說：「一想到以往大夥兒練水，說說笑笑的片段，更是令人感慨，但Life must go on，希望年輕泳手繼續秉持着杜敬謙的精神，努力游落去。」



至於前香港奧運代表蔡曉慧亦在社交網上以英文發文，悼念杜敬謙。指Kenneth一直努力不懈，以及擁有一顆永不放棄追夢的心，是香港泳手的啟發。對於Kenneth突然離世，蔡曉慧說：「這是一個很傷感的消息，也是世界泳壇的一個重大損失。」