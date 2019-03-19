2020歐洲國家盃外圍賽周四(21日)晚開打，今屆決賽周破天荒首次由12個國家聯合主辦，由於不設主辦國，55支球隊全部都要出戰外圍賽，加上只有10個小組首、次名能夠直接進身決賽周，列強必定施展渾身解數爭取出線。



英格蘭領風騷 科索沃做奇兵

英格蘭喺上年世盃取得第4名，一掃近屆大賽例必提早出局嘅烏氣，早前喺歐國聯更殺入4強，信心爆棚，好大機會取得呢組首名出線；捷克、保加利亞及黑山面對後繼無人問題，黑山有王牌祖維迪持續低迷，保加利亞已連續8屆大賽未能殺入決賽周，捷克於施治及路斯基退出國家隊後，欠缺具級數球員孭飛；相反唔多出名嘅科索沃，喺早前歐國聯表現Sharp醒，隨時爆冷搶到「2哥」位。



C朗撐起葡軍 烏塞力爭次名

上屆歐國盃盟主葡萄牙，隊長基斯坦奴朗拿度早前特登避戰歐國聯，叉足電於歐國外復出，呢位祖雲達斯射手今季依然士哥停不了，令葡軍攻力未減，首名手到拿來；由於立陶宛與盧森堡實力曳爆，呢組次名應屬烏克蘭與塞爾維亞之爭，烏軍喺「軍刀」舒夫真高帶隊後，近3年表現穩步上揚，塞爾維亞雖有阿歷山大米祖域、盧卡祖域、尼曼查馬迪等壓陣，但演出較為飄忽，烏克蘭可趁機突圍。



荷蘭近況秤先 德軍換血挑戰

荷蘭與德國繼之前歐國聯同組後，再次狹路相逢，當時兩度交手荷蘭取得1勝1和，獲首名進身4強，相反德國未贏過羞家降班。不過，「日耳曼兵團」雖然進行大換血，仲有卻奧斯、馬高列奧斯等老大哥傍住，相信會反彈，荷蘭以華基爾雲迪積克、法蘭基迪莊及迪比為骨幹，打出流暢嘅快速反擊。同組嘅北愛爾蘭、愛沙尼亞及白俄羅斯質素差幾條街，德、荷應可取得兩個出線席位。



瑞士睇高一線 愛爾蘭忌丹麥

由於格魯吉亞及直布羅陀係冇骨魚腩，D組將係瑞士、丹麥及愛爾蘭之爭，瑞士以梳頓沙基利為首嘅黃金一代依然當打，連世盃及歐國盃在內，近8屆大賽有7次進身決賽周，之前喺歐國聯更力壓葡萄牙殺入4強，不容小覷。丹麥中場基斯甸艾歷臣漸趨成熟，上年世盃亦闖入16強，相反愛爾蘭人才凋零，搞到名帥奧尼爾掛冠而去，搵嚟已經out晒嘅老帥麥卡菲領軍，明顯係倒退，難阻瑞、丹晉級。



格仔兵抽靚籤 威爾斯有威脅

克羅地亞上年意外世盃決賽飲恨後，莫迪歷、洛夫雲等主力跌Watt嚴重，而蘇巴錫及文迪蘇傑亦退出國家隊，令「格仔兵團」走下坡，好彩抽靚籤對手偏弱，憑經驗相信可保住出線一席。上屆歐國盃4強分子威爾斯，有艾朗藍斯及加里夫巴利壓陣，實力尚可，相反斯洛伐克中場發電機咸錫已赴中超養老，匈牙利及阿塞拜疆質素平庸，「紅龍」可恃質與克羅地亞攜手出線。



西班牙超晒班 挪威唔赦瑞典

西班牙在大衞施華及恩尼斯達退出國家隊後，主帥安歷基開始轉打反擊戰術，更加直接到肉，喺呢組依然超晒班。瑞典雖喺上年世盃殺入8強，但老化問題嚴重，中場核心科斯貝治受傷即令進攻陷於癱瘓，反而挪威近況回升，而且由前瑞典主帥拿格碧克掌舵，對住舊東家熟到爛可食住佢哋，羅馬尼亞、法羅群島及馬爾他積弱多時，挪威搶到次名晉級唔奇。



波蘭雙箭質高 奧地利夠穩定

波蘭續由隊長羅拔利雲度夫斯基孭飛，仲有轉投AC嘅「新羅拔仔」比亞迪克弗到震，火力更強勁，而且連同2012年以東道主身份參戰在內，佢哋喺近3屆歐國盃都殺入決賽周，上屆更闖入8強，今次出線冇難度。奧地利近15場只嘗2敗，狀態唔曳，箭頭阿拿奧杜域及中場阿拉巴及時好番，陣容更復整，面對二三流球隊以色列、斯洛文尼亞、馬其頓及拉脫維亞，明顯秤先。



法國篤定首名 土耳其爭老二

上年世盃盟主法國，一眾主力如保羅普巴、尼高路簡迪、基沙文大熟大勇，超新星基利安麥巴比更弗到漏油，仲有費基亞、安東尼馬迪爾等接班，板櫈深度夠，首名出線毋庸置疑。冰島本身實力有限，上年連場大敗連道氣都洩埋，土耳其新星辛基斯安達屢有佳作孭到飛，相比起同組的安道爾、阿爾巴尼亞、摩爾多瓦，土耳其實力較高，有機會連續兩屆進身歐國盃決賽周。



歐洲紅魔猛火 俄羅斯升勢中

上年世盃取得季軍嘅比利時，有夏薩特、盧卡古、奇雲迪布尼等猛將助陣，主帥馬天尼斯又崇尚進攻，令呢支「歐洲紅魔」火力全開，而且吸取早前歐國聯被瑞士反壓嘅教訓，今次出戰歐國外唔敢再大意，首名冇甩拖。俄羅斯經過上年世盃殺入8強後，信心返晒嚟，蘇格蘭整體質素平庸，自1998年世盃後，再未殺入任何大賽決賽周，而塞浦路斯、哈薩克及聖馬力諾只屬烏合之眾，俄羅斯次名在望。



意大利未執掂 波斯尼亞搶灘

無緣上年世盃決賽周嘅意大利，依家仍處於重建，主帥文仙尼接手後不斷試陣，但都未搵到最佳主力陣容，尤其係進攻堅曳，喺早前歐國聯4戰入得2球，同文帥嘅戰術朝令夕改有關。相反，波斯尼亞續以迪斯高、比真歷為骨幹，並一改攻強守弱嘅作風，隨時搶得首名，而且芬蘭喺早前歐國聯表現不俗，希臘則一向硬淨，意大利要爭前2出線資格，不能大意。



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