【未亡人系列】夕陽武士！意大利的最後射手

意大利相隔60年無緣世界盃決賽周後，新帥文仙尼口口聲話要改革球隊，注入新血年輕球員，結果事與願違，新一期大軍名單，佢重召離開國家隊3年半嘅36歲老將加利亞雷拉，最諷刺係「加雷」竟然目前意軍最具威脅前鋒。



文仙尼執教意大利以來，9場取得3勝4和2負，換言之勝出率得三成，而且只係贏沙特阿拉伯、波蘭、美國，期間對名牌球隊法國、荷蘭、葡萄牙，錄得2和2負。最令人失望係9場比賽之中，只得對沙特一戰入到2球，攻力認真疲弱。



文仙奴無論用「契仔」巴洛迪利、以至近季聯賽入波甚多嘅恩莫比尼、恩斯治尼、當紅新星費達歷高基艾沙，都係雷聲大、雨點小。



意大利鋒線似乎已經失去羅斯、史基拉斯、巴治奧、恩沙基、韋利、迪比亞路、托迪、東尼等一代代射手嘅DNA承傳。



結果兜兜轉轉今次出徵歐國盃外圍賽嘅名單，要搵加利亞雷拉。「加雷」一直只係邊緣國腳，自2007年首次入選以來，只曾上陣25次入7球。



不過，並唔代表加利亞雷拉實力弱，而係當年競爭對手太強，事實上，佢近年仍然保持高水平狀態，上季意甲入19球，今季仲犀利27場聯賽上陣，已經有21球進帳，以2球優勢力壓C朗，排射手榜一哥。



加利亞雷拉走位靈活，埋門把握力強，而且經常可以射入刁鑽金球，往往憑高難度入波，改變戰局。意大利鋒線死火之下，的確好需要加利亞雷拉嘅神來之筆。



問題係加利亞雷拉始終已經36歲，仲可以為國出戰幾多場呢，即使可以助陣外圍賽，決賽周係唔係仲要靠佢呢？如果係，就真可悲。



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