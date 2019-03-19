史上10大最強主帥　寸王施丹都唔入流

現代英式足球已經有百幾年歷史，曾經出現比利、碧根鮑華、馬勒當拿、C朗、美斯等球王，咁最強教練又係邊位呢？



著名體育媒體《法國足球》近日評選出史上50大名帥，排第1位係荷蘭全能足球之父米高斯，曼聯傳奇領隊費格遜居位第2位，但近年叱吒風雲嘅摩連奴、施丹卻10大不入。



已故嘅米高斯曾經執教阿積士、巴塞隆拿、荷蘭國家隊等球隊，最為人熟悉係創造「十上十落」全能足球，最威水係率領荷蘭打入1974年世界盃決賽，以及捧1988年歐國盃冠軍。



佢長達32年教練生涯，栽培出告魯夫、雲巴士頓、古列治、列卡特等荷蘭巨星，高徒告魯夫今次評選之中亦排第4位。



近年名帥費格遜最犀利，佢打造曼聯王朝有幾強盛，已經唔使多講。第3位係帶領意大利打入1994年世界盃決賽嘅沙基。



現役主帥之中，以曼城領隊哥迪奧拿最高，排第5位。不過，哥迪奧拿嘅同代勁敵摩連奴只排13位，率領皇馬連續3屆捧歐聯冠軍嘅施丹更加只排第22位，可能佢資歷尚淺。



史上10大最強主帥

1.米高斯(荷蘭)

2.費格遜(蘇格蘭)

3.沙基(意大利)

4.告魯夫(荷蘭)

5.哥迪奧拿(西班牙)

6.魯巴洛夫斯基(烏克蘭)

7.希蘭尼奧靴里拉(阿根廷)

8.安察洛堤(意大利)

9.恩斯特哈普爾(奧地利)

10.辛克利(蘇格蘭)



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