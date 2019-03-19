【港超專版】文總講囝囝甜絲絲：上天送的禮物

如果要選一個近10年，甚至20年來最靚仔的華人球員，選香港飛馬領隊文彼得相信沒太多人會有異議。「文總」2017年成家立室，太太Alice去年更為他誕下兒子文暐喬。球員時代有「盯人專家」稱號的「文總」，不但球技、外表出眾，原來哄老婆、湊小朋友都有一手！ 圖/文：陳焌鏗 部分相片由受訪者提供



「文總」在球場上盯人，是為了凍結對手；在家庭內「盯人」，是希望溫暖人心：「老婆覺得最冧應該係近期嘅生日會，雖然係一個佢知情下嘅生日會，但入面啲布置、禮物、蛋糕都係佢最鍾意嗰啲。」



「第一年同Alice慶祝生日，冇乜印象有買過蛋糕，佢成日怨點解唔買蛋糕畀佢，所以啱啱嗰次生日，我就特別買佢最想食嘅Lady M蛋糕。太太做空姐，之前為咗食呢款蛋糕會特登飛美國班機，不過依家香港都有，唔使特登飛美國食。之後我上網搵，誤打誤撞見到尖沙咀有間分店，又咁啱有佢想食嗰款伯爵茶蛋糕，當時我都猶豫買幾件定買一個好，因為太貴啦，但生日冇理由買幾件架嘛，所以最終我都買咗一個畀佢。」錫老婆錫到燶的「文總」續說。



想做開心果囝囝師傅

自兒子文暐喬出世後，「文總」不時於社交平台大晒幸福，他認為兒子是上天給予自己和老婆最好的禮物。談起兒子，「文總」總是打從心底裏笑出來，「幸福」兩字就好像刻在他的臉上一樣：「Touch wood講句，個仔都算聽話，佢除咗扭眼瞓唔係好受控之外，基本上佢日日都笑，你望佢又笑、唔望佢又笑、喺佢附近又笑、你對住佢笑佢又笑、同佢講一句嘢又笑、唔講嘢又笑，真係點都笑！」



父母的話題總離不開「望子成龍」四字，而「文總」則早已「盯上」好動的「暐喬」，成為自己的接班人：「因為我係教練又係球員，如果佢真係鍾意踢波，有啲嘢唔識嘅時候，我用親身經驗、能力、技術真係可以教到佢。譬如好多人講起掃把腳就係個波會彈高，點樣將個重心擺番低，而個波係貼地，又或者射波點解重心向咗前，呢啲嘢我可以解釋到。如果佢真係鍾意，我會擺多啲時間教佢踢波。」到底「暐喬」會否承繼爸爸衣缽？就讓我們拭目以待吧！



教波有原則教育埋家長

正所謂「身體髮膚，受諸父母」，家長關心孩子屬無可厚非，經常從足球教練口中聽到，有家長在場邊指示孩子怎樣踢球，令小球員無所適從。面對這些情況，既是人父，又是教練的文彼得表明絕不容忍：「我會同啲學員講，叫佢哋同番家長講：『你唔使再踢喇，你出去喇。』因為家長係從球迷角度畀意見，唔係專業意見。『提場』一係我做，一係你做；一係你走，一係我走。喺球會角度睇，應該你走定我走呢？好彩依家基本上都冇呢啲情況發生。」

「文總」又說：「另外，我都會提點學員家長唔好鬧對方球員，如果佢哋唔聽，我會要求佢帶埋個仔走。我唔希望有咁嘅情況發生，大家都係想做好件事，唔想有呢啲負面嘢出現影響隊友同對手，成件事係唔健康嘅，為咩要咁做呢？除非我冇能力控制呢啲事，如果我有能力控制，咁當然唔會畀呢啲事情發生。」



Profile

出生日期：

1982年2月16日

身高：1米76

體重：66公斤

曾效力球隊：

傑志、流浪、南華、東方

現效力球隊：

香港飛馬（領隊）

