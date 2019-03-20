車路士重生？英國首富有意買盤

車路士今季爭奪前4處於下風，加上面臨歐洲足協轉會禁令，班主阿布拉莫域又不獲發英國簽證，對球隊事務唔太在意，前景唔明朗，盛傳車路士打算放盤出售，英國《泰晤士報》報道，坐擁210億鎊嘅英國首富拉特克利夫有興趣接手，令球隊前途出現轉機。



拉特克利夫現年66歲，英力士石油化工集團主席，據報佢自細係曼聯球迷，近年投資體育領域事業，現時已贊助單車運動，現積極收購英超球隊，並且睇中爭標份子之一嘅車路士。



阿布有意賣盤已經傳咗一段時間，不過未搵到買家，主要原因係佢開價高達25億鎊，不過車路士在去年《福布斯》價值榜上估價只有14.4億鎊，雖然距離阿布目標價好遠，但比起佢喺2003年以1.4億鎊收購車路士，升值超過10倍。



拉特克利夫想買車路士，但唔想花25億鎊咁貴，除咗因為開價過高外，另一原因係想另留資金擴建或興建新球場，若然高買收購車路士，然後再起球場，條數計唔掂，如果阿布願意減價，相信呢宗交易仲有得傾，車路士亦得到重生機會。



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