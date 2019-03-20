返嚟喇！美斯重返國家隊周六亮相

嚟緊國際賽檔期，周六有場焦點大戰，就係阿根廷喺馬體會主場迎戰委內瑞拉，早前阿根廷點兵已經徵召球王美斯入伍，球隊於周二(19日)集合，借用皇馬訓練基地練波，美斯終於亮相，自去年俄羅斯世界盃後，闊別大半年重返阿根廷國家隊。



去年俄羅斯世界盃被法國淘汰出局後，當時美斯萬念俱灰，透過外電圖片都睇得出佢好唔開心，隨後佢宣布無限期退出國際賽，冇人知幾時返嚟。經過大半年時間沉澱，美斯終於想通咗，選擇呢段時間回歸，相信佢會參加6月美洲國家盃，為阿根廷一圓捧盃夢。



事實上美斯今季喺巴塞表現出色，雖然期間曾因手部受傷休戰一段短時間，但其餘時間都交出球王級表現，歐洲金靴獎暫以29球領先，近兩場貢獻5入球2助攻，上仗作客貝迪斯連中三元，就連貝迪斯球迷都為佢鼓掌讚好。



支持本地運動齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh

