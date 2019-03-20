「賽馬會共融盃」以足球建立社會共融

以足球作媒界與各界人士攜手，建立社會共融精神！香港街頭足球主辦的「賽馬會共融盃」於周日（17日）假九龍城石鼓壟道五人圍板足球場揭幕。今屆一共有20支來自不同種族、背景的球隊，競逐街足盃、曙光盃、公義盃及仁愛盃，好讓社會各界人士透過足球比賽建立友誼，認識街頭足球背後的「同進共融」理念，增進溝通和了解。



「賽馬會共融盃」以兩輪分組淘汰賽的形式進行，大會亦悉心安排4支來自商業機構的球隊各自處於一組，讓來自不同階層的機構或團體，有機會與街足球隊交流比賽，實踐「藉足球改變生命」的概念。經過一番龍爭虎鬥，全日接近20場比賽後，最終由UCCA勇奪代表最高殊榮的街足盃，各組別的得獎隊伍亦於同日誕生。



最終賽果



街足盃

冠軍：UCCA

亞軍：小紅帽

季軍：All for HK

殿軍：KY知友明天

優異獎：平和足球隊



曙光盃

冠軍：靈愛足球隊

亞軍：戰狼足球隊

季軍：防治會

殿軍：HKBN

優異獎：友誼之風



公義盃

冠軍：凝風足球隊

亞軍：日出山莊

季軍：明愛黃耀南中心

殿軍：越峰足球隊

優異獎：女青將展足球



仁愛盃

冠軍：曙光足球隊

亞軍：方舟足球隊

季軍：恒隆足球隊

殿軍：元朗足球隊

優異獎：青心足球隊







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