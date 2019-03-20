【人物誌】7年前幾乎冇命　現在是最強中堅

一講起利物浦中場華基爾雲迪積克，第一印象可能係貴，因為呢位荷蘭國腳轉會費達7500萬鎊，係世界上最貴後衞。亦可能認為佢助攻力強，喺歐聯一頭頂死拜仁慕尼黑，甚至覺得佢貌似本港女藝人張曦雯，但其實基爾雲迪積克係1位從「地獄」走出來嘅生還者。



出生於1991年7月8日嘅華基爾雲迪積克身高1米93，但曾經因為生得太矮，幾乎冇波踢，佢話：「當時喺威廉二世青年軍，我因為生得矮，速度又慢，教練安排我踢右閘，結果我成為全隊表現最差嘅球員之一。到咗16歲，球會考慮放棄我，點知過多1年，我突然長高20厘米，佢哋決定畀我多1次機會，之後仲做埋隊長。」



華基爾雲迪積克12歲時，爸爸拋妻棄子，「雲媽媽」1人照顧3個小朋友，華基爾雲迪積克一早出來打工賺錢，喺家鄉1間餐廳洗碗，佢16歲面臨被威廉二世青年軍踢走，餐廳老闆利普斯曾經勸佢放棄足球：「華基爾雲迪積克係1位好員工，佢洗碗非常認真，每星期有兩日來幫手，洗完碗之後仲要去操練，我好多次勸佢放棄足球，留喺度洗碗，可以賺更多錢。」如果華基爾雲迪積克當年真係聽老闆說話，球壇就少1位球星。



華基爾雲迪積克堅持足球夢，2010年轉投格羅寧根青年軍，1年之後獲提升一隊出戰荷甲，當佢實現職業足球夢，卻受到病魔困擾，2011/12年球季季尾，佢患上腹膜炎，腎臟受感染，生命危在旦夕，仲已經寫定遺囑。



幸好華基爾雲迪積克最後大步檻過，球員生涯亦從此平步青雲，2013年加盟蘇超些路迪，2年之後登陸英超修咸頓，上年更以7500萬鎊轉會費加盟利物浦，世界上最高身價後衞。



華基爾雲迪積克依家唔止係利物浦防線定海神針，亦係荷蘭國家隊支柱，上年11月歐國聯最後1場對德國，荷蘭落後時1:2，領隊朗奴高文將華基爾雲迪積克推前打前鋒，結果補時靠佢入波扳平2:2。



華基爾雲迪積克早前歐聯16強次回合又入波，踢走德甲勁旅拜仁慕尼黑，可以話係德國剋星，下周一(25日)凌晨歐國盃外圍賽，荷蘭再對德國，又係華基爾雲迪積克表演時間。



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