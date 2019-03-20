【飛魚猝逝】奧運6金羅切特：失去了一個好人

26歲香港男飛魚杜敬謙在美國猝逝，引起世界泳壇關注，中國名將孫楊及澳洲三屆世界冠軍占士‧麥奴臣都先後發文悼念，美國奧運6金的傳奇泳手羅切特(Ryan Lochte)亦在個人IG向這位昔日戰友作最後道別：「I'll miss you buddy。」(我會想念你,老友)



「文字難以形容我對杜敬謙離開的心情，世界上失去了一個好人」羅切特上載了兩張相片，一張是杜敬謙站在泳池邊的個人照，另一張是羅切特與杜敬謙在頒獎台上的合照，這張相片正是他們2012年出戰短池世界賽，當時羅切特贏得100米混合泳金牌，而杜敬謙獲銀牌，「很感恩過去幾年我可以認識到他，他不但是一個強悍的競爭對手，更重要的是他真是一個好人。」羅切特亦特別向杜敬謙的家人、女友及朋友作慰問，並以「我永遠想念你」作結。



不但多位世界泳手向杜敬謙作悼念，美國及澳洲等泳隊都發文哀悼，對泳壇失去了這位年輕泳手感到惋惜。







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