【東體爭議】棄用梅拿　勒夫又一愚蠢決定

德國喺上年世界盃決賽周分組賽出局，跟住歐國聯亦降班，領隊勒夫決定大刀闊斧改革，日前公布出戰歐國盃外圍賽嘅名單，棄用拜仁慕尼黑嘅3位重心球員曉姆斯、謝路美保定同湯馬士梅拿，仲話以後唔會再搵呢「3仁」，同時徵召從未入選過嘅3位小將，包括RB萊比錫守將高路斯達文、哈化柏林守將歷卡斯史達克同雲達不來梅攻擊中場艾格史甸。



雖然勒夫想為球隊注入新血，希望有新氣象，用意係好，但今次「殺仁」行動，未免太武斷，特別係棄用湯馬士梅拿，實在不智。



德國目前中場前進攻人腳，可以選擇嘅實在唔多，最有份量只有勒夫「契仔」馬高列奧斯，但呢位多蒙特球星係「玻璃腳」，經常受傷，依家歐國盃外圍賽仲踢得，但可唔可以捱到去決賽周，就真係唔知。



除咗馬高列奧斯之外，另1位較有睇頭嘅進攻球員係利萊辛尼，最諷刺嘅係勒夫上年世界盃唔選佢，到底呢位曼城翼鋒，係唔係可以成為新核心，亦令人懷疑。



反觀，湯馬士梅拿話晒係德國隊入波最多嘅現役球員，大賽經驗豐富，而且只係29歲，仍然當打。



雖然湯馬士梅拿近年狀態有所下滑，但勝在有火，經常喺比場中大聲提醒隊友。踢波好講士氣，德國重建時期缺乏1位領袖級球員，隨時變成一盤散沙。



勒夫上年棄用利萊辛尼，結果鑄成大錯，依家棄用湯馬士梅拿，實在係重覆犯錯，或者勒夫真正要「棄用」嘅人應該係自己。



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