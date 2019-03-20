黃金寶『點火』搵接班　學生挑戰十角圖嗌爽　

「運動改變生命，奧夢可變成真。」運動不但可以強身健體，更能灌輸奧林匹克精神，讓我們成為更好的人。港協暨奧委會「奧夢成真」計劃去年得到香港賽馬會慈善信託基金的資助，展開為期三年、受惠學校多達90間的賽馬會「奧翔」計劃，透過安排退役運動員到中學擔任教練及提供專項運動訓練，培養學生的運動興趣和習慣。 圖.文：許思彤



黃金寶期望計劃達至薪火相傳

首階段的「奧翔」雙周課程在各校中一至中四年級的體育課堂內進行，計劃首周會根據學生十項體能測試表現，演算出「十角圖」，讓他們從中了解各自的身體狀況，選擇合適的專項運動發展。次周課程除了進行足球、棒球、賽艇等不同運動體驗，亦會舉行體適能挑戰賽（Fitness Challenge），鼓勵學生持續運動。



計劃項目發展幹事，兼前單車世界冠軍黃金寶期望運動知識、技巧和精神都能藉此計劃薪火相傳。「儘管兩星期時間不長，卻足夠我們充當『點火』的角色。同學不僅可以參與足球、單車等熱門運動，還可以嘗試平日較難接觸的棒球、賽艇等，再根據『十角圖』和個人興趣，朝某一專項發展。」他又期望計劃為年輕人踏上精英運動員之路奠下基石，建構一個夢想平台：「我看見不少同學都很fit，如果發掘到『好材料』會邀請他們加入港隊。」



重燃學生對運動的興趣

香港學童埋首學業，很容易忽略運動的重要性。賽馬會「奧翔」計劃的出現，正好讓學生將運動融入生活。就讀中三的孫增煒表示短短兩周的訓練，已經重燃他對運動的興趣：「以往沒有運動習慣，上落樓梯都會喘氣。這幾天體驗不同項目之後，發現運動原來可以這麼好玩，未來會考慮嘗試花式跳繩。」賽艇校隊成員吳思甜則指「十角圖」對其體育發展有重大啟發：「最具挑戰性的項目是一分鐘蹲撐立，它與賽艇一樣考究腰力和耐力，必須加強訓練。」



賽馬會「奧翔」計劃擁有豐富的訓練內容和配套設施，更請來一眾前港隊代表擔任專項教練，透過專業訓練模式，向學生傳承體育知識與奧林匹克精神。曾兩奪香港足球明星選舉「最佳11人」的前香港足球代表隊成員劉志強，便是計劃的足球教練。「不少專項學生能力出眾，然而對待運動的態度卻有待改善。我們作為港隊代表親身落場指導，期望傳承專業、認真的精神，讓他們應用到運動，以至生活各個層面。」他欣慰地說，短短兩周已看見學生有不少轉變。



「第一次見面他們很安靜，幾乎什麼都不懂。第二堂卻準備了許多問題，有些會問『劉Sir，我這項體適能拿到5分，適合玩什麼項目』，或者『我喜歡欖球，怎樣才能跑得更快』，可見他們開始有方向，有目標。」



不少家長擔心子女因運動忽略學業，劉志強卻認為兩者沒有衝突：「我常常對足球隊的成員說，『你一定要認真讀書，才不會被罰留堂，否則無法練球，比賽就會輸』。其實只要有心，絕對可以兼顧學業和運動。」他又期望藉著計劃換取家長的信心與支持：「希望幫助學生找到適合的專項運動，從而發掘未來之星。當父母看見子女做出成績，甚至有機會加入港隊，自然不會阻撓。」









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