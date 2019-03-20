【有片】巴塞可愛教主超好波　令6萬人瘋狂

球壇「可愛教主」Aitana Bonmati魅力驚人，日前1場西班牙女子足球賽事，巴塞隆拿女足對馬體會女足，吸引60,739入場，刷新女足球會賽事入場人數世界紀錄。不論男女老幼，佢哋都想一睹被譽為最可愛女子球員Aitana Bonmati嘅風彩。



呢場大戰，巴塞以2:0擊敗馬體會，效力巴塞女足嘅Aitana星味直逼男足師兄美斯，呢位21歲美少女喺巴塞隆拿土生土長，9年前已經加入巴塞青訓系統，3年前獲提升上女足一隊，亦代表過西班牙U17、U19、U20，以至大國腳女足，可以話係西班牙女足核心。



司職中場嘅Aitana身高1米62，唔止個人技術出色，顏值亦出眾，雖然佢身為足球員，但並冇「甲組腳」，而且五官標致，笑起上來好有仙氣。



最難得係Aitana非常大方，經常喺社交網上載靚相，包括泳衣照，令佢人氣愈來愈強勁，佢嘅Instagram有近6萬個「跟隨者」。經此一役之後，睇來巴塞又可以大量吸客，球迷亦唔止係睇美斯，仲要睇埋Aitana。



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