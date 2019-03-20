總結：湖人棄將44分！羅素為籃網自編自演

連續12年未能躋身季後賽的帝王，相信今年都很難如願，籃網今日主場迎戰帝王，雖然一度落後28分的劣勢，但最終以123比121成功大逆轉，其中羅素貢獻出生涯最高的44分，帶領球隊位列東岸第7，躋身季後賽又再近一步。



兩隊在上半場前段互相拉据，帝王稍佔上風，並於半場以66比58領先返回更衣室。第三節開戰帝王更一度打出20比0的攻勢，令籃網被拋離至58比86，落後28分之多，但第四節風雲突變，籃網全力反擊，曾效力湖人的羅素愈射愈有，單是此節已一人獨得27分，比對手帝王的全隊還要多，籃網完場前1分鐘才反超前，最以兩分壓倒對手終結三連敗，並很有機會突破近三年未能入季後賽的宿命。



至於湖人作客公鹿一戰，主隊已經收起字母哥，而勒邦占士亦休戰，湖人似乎已放棄爭取今屆季後賽，最終紫衫軍團以101比115再輸，迎來四連敗，肯定無緣今屆季後賽；難怪湖人名宿高比拜仁日前接受訪問時都提到：「入季後賽，或者係明年。」



另邊廂，值得一提的是勇士作客木狼中，史提芬居里射入賽季個人第300球三分球，他與火箭的占士夏登同樣命中三分球的數目超越300，這也是他們歷史上首對能夠在同賽季命中300+三分球的球員；目前，占士夏登以316位列歷史第3，「咖喱仔」則以303位列第4。





今日戰果（前者主場）

帝王 121:123 籃網

灰熊 107:117 勇士

公鹿 115:101 湖人

鷹隊 105:121 火箭

黃蜂 114:118 76人

快艇 115:109 溜馬





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