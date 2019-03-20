為爭世界更高　姚錦成賽前要「洗腦」

「要達到世界級水平，首先要達到世界級強度。」香港男子欖球代表隊於印尼雅加達亞運力壓宿敵日本，歷史性贏得金牌之後，港隊下一個目標就是在本月的「匯豐世界七人欖球系列賽」香港站外圍賽挑戰列強，打入世界系列賽。本地名將姚錦成與女子隊的莊嘉欣今屆「七欖」將會兼任信諾「Converting Hearts and Minds」活動大使，宣揚身體及心理健康的重要性，他認為心理質素提升，是港隊成績大躍進關鍵。 圖/文:余樂詩



港隊連續於2010、2014年亞運決賽不敵日本屈居亞軍後，來到2018雅加達亞運決賽，31歲的姚錦成拼命達陣為香港先開紀錄，最終香港以14比0擊敗日本，首次贏得金牌。「整體合作性、體能和技術都有提升。」不過，姚錦成強調，亞運金牌已成過去，港隊要向對手學習繼續求進步。



把壓力當作推動力

每一次落場比賽，象徵着一場生死決鬥正式開始，「到今時今日，比賽前我都會覺得緊張。」22歲已入選港隊、有着無數國際大賽經驗的姚錦成也會說出這樣的話。「因為我對自己有一定要求，不是有經驗就可以馬虎了事，但我會把壓力當作推動力，這樣才場場都『達標』。」要達到世界級強度，首先要從內在強化自己，和很多運動員一樣，「阿成」賽前亦有特別的「洗腦」儀式︰「比賽前我都會在腦海裡回放自己表現最好的那一場比賽，不斷重複想着那一球達陣，那一個慶祝，那一個精彩時刻！提醒自己有多好，可以做到的事有很多，比賽時就會充滿信心。」



港隊成員現時會定期與欖球總會的心理專家見面，姚錦成直言上了寶貴一課。「被負面情緒蒙蔽時，球場視野會變得很窄，隨之而來的只會是更多失誤。現在隊友哪一球做得不好時，大家都會喊着『Next job! Next job!』，互相提醒做好下一球。」距離香港「七欖」僅餘兩個星期，與東加、津巴布韋及菲律賓同屬E組的港隊現積極備戰，力求外圍賽出線晉身世界系列賽。



香港女欖的莊嘉欣和姚錦成一樣打翼鋒位置，田徑出身的她20歲才在香港中文中學首次接觸欖球，憑着速度優勢只花1年多便入選港隊，之後更於本地勁旅「雞糊欖球會」立足多年，贏得聯賽冠軍。可惜，看似一帆風順的欖球生涯就這樣突然直插谷底，去年3月莊嘉欣因為對手的一次攔截而重傷。



「我望著她的膊頭撞向我的膝蓋，然後膝蓋向內擺，我就知道，完了，我應該打不了球。不過當時很冷靜，腦海下一秒便想：啊，來得及打Rugby Sevens嗎？」結果，證實右膝內側副韌帶（MCL）幾乎斷裂，需要打石膏3個星期，復康之路長達4個月，趕及亞運前復出。「的確很崩潰，畢竟自己不是喜歡坐定定的人，那時候連拿杯水都要家人幫忙……但我都有撐著拐杖去看七欖支持隊友，哈哈！」

難忘成功tackle魅力



因為欖球，兩條黝黑的腿都有很多新傷舊痕，這個星期又多了兩大塊瘀青。「這個很小事，其他隊友的腿更誇張！」莊嘉欣向記者逐一介紹她的「戰績」，大笑之間露出雪白的牙齒。由重新學走路、鍛鍊肌肉、跑步、重投訓練，到現在終於克服心理陰影，再次記起「tackle」（攔截）的魅力。「其實能夠做到一次好的tackle是很有成就感的，因為成功阻止對手攻勢的影響可以更大。去年8月亞運自己剛傷愈復出，打得不夠放，完成賽事已很想再打多一屆。」







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