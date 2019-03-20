【拿仁紅心】05攞歐聯　一世一次奇迹

近30年捧利物浦，絕對唔係件易事。無論捧歐聯、歐協（歐霸盃前身）、英足盃抑或英聯盃，身邊冇大量救心的話，分分鐘當晚就心臟病發。領先住3:1畀艾拉維斯迫到踢加時，對韋斯咸90分鐘仲輸緊1:2，對伯明翰都要互射12碼，利物浦就梗係唔會畀球迷好過。但講到最過山車、最離乜譜，以及最神奇嘅，點會唔係對A米？



14年前着住件96/97米白色作客波衫，去到尖沙咀K場門外，眼前有成百個同道中人，個個都着住紅軍球衣，弟兄們得一個願望：贏歐聯冠軍。決賽兩支球隊嘅球迷會，竟然約埋喺尖東噴水池見面，大家互唱會歌。不甚大愛嘅拿仁，只有口噏噏扮唱YNWA。



一間K場嘅VIP房，原來可以迫咁多人。雖然單刀赴會，但身邊恍惚全部變老死。老土啲講，足球嘅力量係無限大。望住大電視，馬甸尼1分鐘就入波，喂唔緊要喎大把時間；但到基斯普入吓一粒，入吓又一粒，成百把口，一粒聲都冇。



半場喺Reception附近，喪屍們面如死灰；剩低嗰半包煙都畀我食得一乾二淨。好來好去，橫掂畀咗錢，睇埋下半場啦。謝拉特＋史米沙連追2球，成間房全部人大叫「3:3、3:3、3:3....」原來念力係有用，迪達嚇到送番個畀沙比，真係3:3。成班友踩到撻地都就嚟爛。到杜迪克撲走埋舒夫軍刀球12碼，我思疑之後聾聾哋，就係嗰晚做成。



奇迹捧盃，全晚最記得嘅係走上街嘅一幕。天已微亮，有利迷大唱會歌、亦有Fans喺車上勁響鞍狂揮會旗。最開心係有幾個互不相識嘅巴基斯坦籍利迷，大家對眼後即刻攬埋一舊慶祝。呢一世再有冇咁嘅場面出現？有當然好，但就算冇都唔緊要。有啲嘢，一次就夠。



利物浦加AC米蘭呢個戲碼，利迷呢一世都唔會忘記，相信A米Fans都一樣（喂唔好嬲啦，兩年後咪到你哋攞冠軍）。利物浦謝拉特、路爾斯加西亞、加歷查、杜迪克，A米派路、卡卡、馬甸尼、迪達、加度素、尼斯達、史譚、哥斯達古達、雷哥斯達，呢班當年決賽經典球星已經退晒役，但嚟緊原來有場慈善賽，可以睇番佢哋同場表演，如果馬甸尼再入波、加度素鏟跌謝拉特輸12碼就正喇。



係呀，其實寫咁多嘢，拿仁係賣緊廣告。《on.cc東網。喝采台》今個星期六（23號）將會直播利物浦傳奇隊對AC米蘭球星隊，學黃興桂話齋，呢個陣容堅有今生冇來世，唔睇都對唔住自己啦。