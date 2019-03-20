有信心係好......皇馬新星要26歲贏金球獎

世界球壇近十年都幾乎係美斯同C朗拿度玩晒，近年大家期待住巴西球星尼馬可以打破佢兩個壟斷局面，點知又係雷聲大、雨點少，始終差一截。不過，近日有皇馬超新星就話，自己有能力喺26歲贏得金球獎世界足球先生喎，果然係信心十足，又睇吓到時你係咪真咁犀利先？



呢位語出驚人嘅皇馬新星，就係依家只得18歲嘅巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞，佢日前接受西班牙塞爾電台訪問，就講到對自己前景充滿信心：「係呀，我會為金球獎努力，我都唔知幾時到我，或者25、26歲啩，到時我已經徹底成熟啦！我依家先得18歲，就已經同最出色球員合作，到26歲嗰陣，如果一切順利，我仲喺皇馬同最出色球員合作的話，我就可以贏到金球獎。」



至於被問到依家邊個係球壇最強人，雲尼斯奧斯祖利亞話：「我唔知喎，咁就尼馬啦！我哋位置重疊？我唔清楚，我一直希望同佢喺國家隊合作，可惜依家我哋一齊受傷。」當被問到會否喺皇馬同尼馬合作，呢位星級小將強調唔會講其他球會球員，認真識撈！



最後，佢指自己依家最大弱點，就係射術未夠，佢仲話自己會努力改進。識講嘢之餘，態度又好，話唔定將來真係到佢攞金球獎呢！



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