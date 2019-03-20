【無家者港隊選拔】生命影響生命！球技非重點

「卡迪夫城2019無家者世界盃」香港代表隊選拔賽周日（17日）假九龍城石鼓壟道五人圍板足球場舉行，經一輪激戰後，由UCCA勇奪全場總冠軍。曾於2015年代表香港出戰無家者世界盃的教練李詩聰會從社區組織機構中挑選合資格的學員參賽，讓無家者球員重拾自信迎接人生各樣挑戰。



無家者香港代表隊的挑選準則，並非只側重於球技，而是球員的個人品格及體育精神。希望透過賽事令參加者明白到品格及態度的重要性，從而改變球員自身，亦感染其所屬社區機構內的其他學員，以生命影響生命，為社區帶來改變。



獲選球員將會在出戰無家者世界盃前，參加長達三個月的培訓，為代表香港作好準備！培訓內容與選拔準則一樣，不只著重於個人球技，街頭足球的委員亦會為一眾香港代表提供心理輔導，向他們傳遞正面的態度及價值觀。有註冊社工資格，現任職戒毒輔導服務工作的領隊胡仲文，曾於2011年代表香港出戰巴黎無家者世界盃，除了可以指導球員球技以外，亦能以「前人」的經驗，為球員進行心理輔導，協助他們培養積極心態，以迎戰今年7月在卡迪夫城舉辦的無家者世界盃賽事。







