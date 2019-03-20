【港超專版】知恩又謙虛 = 史雲斯頓

2016/17球季，傑志從U18提升巴拉克、畢頓、史雲斯頓（Mark）和史譚上一隊。自青年軍開始，「四兄弟」從未分開，今季Mark連同畢頓外借至凱景，並首次和主教練馮凱文合作，他坦言：「選擇來凱景是為取得經驗和出場時間，感激『馮Sir』相信年輕球員，更給予我機會。」對未來展望，他表示：「球隊下半季表現已有改善，期望最終能護級成功。」



■圖／文：陳焌鏗



球隊以年輕人掛帥，意味着隊中老大哥需肩負更多責任，以身作則教導年輕球員：「安基斯無論日常操練還是比賽時，態度都相當積極，踢球技巧又多樣化，是我們的模範。他還經常向我們提供意見，助我們改善缺點，所以我十分感激他。我還會向安基斯學習廣東話，希望能學會這種語言。」Mark細說着。



年輕，容易被勝利沖昏頭腦，而「謙虛」就是最佳的「鎮靜劑」。去季雖隨傑志取得菁英盃冠軍，但Mark未有因此自滿，問及個人目標時，他只想循序漸進：「我只想一直去進步，落場比賽時，能夠做到一場比一場好！」



運動之所以扣人心弦，全因當中的團隊精神，通往成功之路上往往需要別人協助，知恩要懂得圖報，訪問期間，Mark多次感謝在球員生涯中，所遇到的每位教練及前輩。至於影響最深的人，還是他：「應該是『朱Sir』（即傑志主教練朱志光）吧，我在U16時加入傑志，他是當時的教練。其後他更提拔我、巴拉克、畢頓及史譚到一隊跟操，繼而與我們簽約。多虧『朱Sir』，我才能真正成為職業球員！」



去年9月，賽馬會傑志中心被颱風「山竹」蹂躪，過去在中心留下不少足印的Mark大嘆：「在得悉中心遭破壞時，我真的很傷心。因為它是一個很好的地方，設施都是專為足球而設，它的誕生可謂本地足球的突破。不過現在已成功復修，甚至比之前更好，我希望它能直到永遠。」





同佐敦查維斯識於微時



一半英國、一半菲律賓，讓記者隨即想起現效力東方龍獅的佐敦查維斯（Jordan）。訪問期間提起Jordan時，Mark表現雀躍，並透露他們不但識於微時，還同樣居於屯門，放假時兩人更會相約外逛：「記得那次理文對傑志的菁英盃比賽，我們一起從屯門搭巴士到將軍澳，看另一位好朋友Aki（即巴拉克）比賽，無論Aki定Jordan，只要一有空餘時間，我都希望盡量與他們見面，無論購物、食飯、看電影，甚麼都好。」



訪問當日，記者與Mark共進午餐，他表示自己在母親影響下，比較喜歡吃一些辣的食物，也期望自己能成為「Chef Mark」：「有時候我、安基斯、畢頓、Aki會搞聚餐，輪流煮飯，所以我都會向媽媽學習烹調一些菲律賓菜式去招呼老友。」他又爆料，安基斯會是下次聚會的「主廚」呢！

