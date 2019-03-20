一塊香口膠賣39萬鎊　邊個食過咁巴閉？

香口膠？可以值幾多錢呀？咩話！39萬鎊？鑲金都唔值啦！咪以為我哋講笑，根據英國《太陽報》報道，一塊報稱係曼聯傳奇領隊費格遜喺教練生涯最後一戰咀嚼過嘅香口膠，近日畀人擺上網拍賣，最終就係以39萬鎊成交，不過呢一大筆錢，將會全數捐畀曼聯慈善基金喎！



話說喺2013年5月19日，曼聯嗰年已經提前贏得聯賽冠軍，喺領隊費爵爺教練生涯最後一戰，同西布朗打和5比5，而當日有位球迷好好彩攞到佢咬過嘅香口膠，仲喺近日擺上eBay。有關呢塊香口膠喺eBay嘅描述係：咀嚼過的香口膠，稀有。發現於山渣球場。存放於玻璃與木箱中，傳聞屬於費格遜爵士的非官方商品。作為曼聯領隊，費格遜在比賽中咀嚼過1,500多塊香口膠，這是最後一塊。所有收益捐給曼聯慈善基金會。



雖然塊香口膠堅定流就冇人知，但話晒投得塊香口膠位富豪仁兄，都肯定可以感受番當年曼聯奪冠嘅感覺，仲有講到底，賣幾多錢都係拎去做善事，買貴啲都冇所謂啦！



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