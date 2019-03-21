施丹冇咁好死　巴利放風轉會

一向都知施丹同加里夫巴利唔妥，但上場西甲施丹回歸第一擊，竟然派巴利正選上陣，而巴利亦都爭氣攻入1球，以表現證明自己能力，大家以為佢兩個就咁和解，咁就錯喇，《阿斯報》報道，巴利重返正選反而肯定佢將會被清洗，巴利亦已放風搵定後路。



消息指，巴利仍對施丹充滿猜疑，特別係施丹突然安排自己踢正選，據巴利團隊人員估計，施丹一向唔鍾意巴利，突然起用巴利踢正選嘅目的只有一個，就係希望藉此推高巴利身價，可以買貴啲。



有傳聞巴利有機會重返英超，重投熱刺、加盟曼聯或曼城，巴利團隊人員透露，巴利最想去拜仁慕尼黑，就好似當年洛賓一樣，原來當年洛賓喺皇馬同樣經常傷病，但佢喺2009年離開皇馬轉會拜仁，自此傷病冇晒，並於拜仁達到職業生涯高峰，所以巴利希望效法洛賓，去拜仁闖一番事業。



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