德國大改革首航幾乎甩轆　點贏荷蘭？

國際賽檔期展開，周四(21日)凌晨上演一場熱身賽，剛經歷點兵風波嘅德國主場迎戰塞爾維亞，全場贏形勢但贏唔到波，全靠後備奇兵哥列斯卡射入靚波1比1逼和對手，免致輸波尷尬，不過嚟緊歐國外作客荷蘭，仲有冇咁好彩就難講咯。



德國今次點兵鬧出不愉快事件，領隊勒夫宣布暫不徵召湯馬士梅拿、謝路美保定及曉姆斯3位拜仁主力引起掀然大波，網民議論紛紛，勒夫在壓力下領軍出戰，睇得出球隊好想贏波一振軍威，可惜事與願違。



改用利萊辛尼、夏維斯、祖利安白蘭特等新力軍嘅德國，全場壓住對手，但其控傳打法始終搔不着癢處，有攻勢但欠缺臨門一腳，塞爾維亞則好整以暇，以穩守突擊打法頂住德國攻門，更於開賽12分鐘由盧卡祖域在一次攻勢頭槌開紀錄。



德國全場21射9中，塞爾維亞只得8射1中，優勢明顯，可是埋門把握欠準，更打起客隊門將迪米杜域信心，戰至下半場69分鐘德國才靠哥列斯卡門前擺過敵衞抽射破網，不致輸波。



賽事末段利萊辛尼被柏夫高域粗暴攔截，柏夫高域直接領紅出場，但利萊辛尼足踝受傷，傷勢如何要等驗傷報告先知。



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