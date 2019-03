【今日睇波指南】外圍賽之王比利時又嚟喇

大家好呀,阿King今次推介歐洲國家盃外圍賽比利時主場對俄羅斯,比利時上年世盃獲得季軍,現在世界排名第1位,球隊猛將如雲,中場夏薩特更加是頂級球星,所以比利時踢外圍賽,表現大超班。



例如上屆世盃外圍賽,10場比賽取得9勝1和,總共入了43球,至於俄羅斯上年世盃有主場之利表現不錯,但之後表現轉差,近兩場作客都輸兩球或以上,最好選擇比利時讓球主勝。



●阿King



直播表

周四7:00pm 創藝夢飛翔

on.cc東網



周四11:00pm 歐盃外 哈薩克 Vs 蘇格蘭

有線604、603台



周五1:00am 歐盃外 塞浦路斯 Vs 聖馬力諾

有線605台



周五3:45am 歐盃外 奧地利 Vs 波蘭

有線602、662台;香港開電視77台



周五3:45am 歐盃外 比利時 Vs 俄羅斯

有線661、601台



周五3:45am 歐盃外 荷蘭 Vs 白俄羅斯

有線604、603台



周五3:45am 歐盃外 克羅地亞 Vs 阿塞拜疆

有線605台



