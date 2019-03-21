【今日睇波指南】外圍賽之王比利時又嚟喇
2019年03月21日 08:30
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大家好呀，阿King今次推介歐洲國家盃外圍賽比利時主場對俄羅斯，比利時上年世盃獲得季軍，現在世界排名第1位，球隊猛將如雲，中場夏薩特更加是頂級球星，所以比利時踢外圍賽，表現大超班。
例如上屆世盃外圍賽，10場比賽取得9勝1和，總共入了43球，至於俄羅斯上年世盃有主場之利表現不錯，但之後表現轉差，近兩場作客都輸兩球或以上，最好選擇比利時讓球主勝。
●阿King
直播表
周四7:00pm 創藝夢飛翔
on.cc東網
周四11:00pm 歐盃外 哈薩克 Vs 蘇格蘭
有線604、603台
周五1:00am 歐盃外 塞浦路斯 Vs 聖馬力諾
有線605台
周五3:45am 歐盃外 奧地利 Vs 波蘭
有線602、662台；香港開電視77台
周五3:45am 歐盃外 比利時 Vs 俄羅斯
有線661、601台
周五3:45am 歐盃外 荷蘭 Vs 白俄羅斯
有線604、603台
周五3:45am 歐盃外 克羅地亞 Vs 阿塞拜疆
有線605台
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