【東體爭議】最愛是她！英格蘭新星算冇品？

英格蘭周六(23號)凌晨會喺歐國盃外圍賽迎戰捷克，全面年輕化嘅「三獅兵團」今次點兵，最爭議係選入中場新星迪格蘭賴斯，呢位20歲小將曾經3次代表愛爾蘭國家隊上陣，最終竟然「變節」轉踢英格蘭，但最令愛爾蘭球迷難以接受嘅係，迪格蘭賴斯表示「由始至終都只係想踢英格蘭」！言下之意，愛爾蘭只係一個「水泡」。



人總係自私，唔少人失戀後都會搵水泡嚟填補寂寞的心，愛爾蘭喺英格蘭面前就慘成「御用水泡」，英格蘭中堅米克堅尼踢過愛爾蘭U17同U19，最後選擇代表英格蘭國家隊，佢日前表示：「係要聽從自己嘅感覺，即使代表愛爾蘭青年軍嗰陣，我都覺得自己屬於英格蘭，只不過當時我仲年輕，仍然係學習中，唔夠優秀去踢英格蘭......」



喺個人事業發展上睇，踢英格蘭國家隊當然會比踢愛爾蘭更加好，迪格蘭賴斯同米克堅尼只係選擇一個對自己最有利嘅工作環境，唔少球迷都曾經慨嘆威爾斯名將傑斯「當初點解唔踢英格蘭」，不過正如前愛爾蘭國腳基爾賓尼所講，迪格蘭賴斯如果從來只係想踢英格蘭，一開始就唔應該接受愛爾蘭國家隊徵召。



感情或者冇分對與錯，迪格蘭賴斯可能只係想試下愛爾蘭啱唔啱自己，不過當英格蘭向佢「拋眉眼」之後，迪格蘭賴斯留低一句「由始至終只愛英格蘭」就bye bye你條尾，愛爾蘭球迷憎你都唔係冇原因。



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