總結：恐怖！如來神掌都擋唔住呢隻怪物！

NBA周四(21號)常規賽上演東岸大戰，76人主場以118比115擊敗塞爾特人，超級中鋒艾賓特再次交出統治性嘅恐怖數據，攻入37分同拎到22個籃板，就連塞爾特人嘅防守專家史馬特都大出洋相，出埋「如來神掌」都搞唔掂，難怪艾賓特賽後狂言：「我係聯盟入面最難阻擋嘅球員！」



76人今季已經3次輸畀塞爾特人，今仗半場亦落後超過10分，不過下半場艾賓特就「發火」，第3節開波冇耐，佢爭位嗰陣撞跌塞爾特人防守專家史馬特，正當艾賓特轉身走人，史馬特居然從後偷襲，雙掌推到艾賓特彈開幾米，結果球證以二級惡意犯規將史馬特驅逐。艾賓特「遇襲」後更加瘋狂，隨即連轟8分帶領76人大反擊，最後30秒精彩封阻艾榮嘅投射亦相當關鍵，最終76人險勝118比115。



最新賽果(前者主場)

拓荒者 126:118 獨行俠

馬刺 105:110 熱火

灰熊 126:125* 火箭

公牛 126:120* 巫師

紐約人 116:137 爵士

76人 118:115 塞爾特人

魔術 119:96 塘鵝

騎士 107:102 公鹿

雷霆 114:123* 速龍

*為加時賽果



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