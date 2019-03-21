【東體爭議】PSG撲水1.5億歐元　賣邊個好？

為咗平衡收支做靚盤數，滿足公平競技原則，法甲巴黎聖日耳門可能要盡快籌措1.5億歐元返嚟，拋售球星似乎無可避免，咁到底係尼馬定基利安麥巴比會用嚟折現呢？



據《隊報》周三報道，巴黎聖日耳門（PSG）為免畀歐洲足協再度調查，急需1.5億歐元以平衡賬戶，如果贊助收入無大幅增加，出售球星可能係無可避免。雖然國際體育仲裁法庭就歐洲足協重啟PSG違反公平競技原則一案，裁定聖日耳門上訴得直，但係呢單案只係審理2016至17球季嘅球會賬戶，關於後來收購尼馬、基利安麥巴比同埋里安度柏利迪斯仲未計數，實會有手尾跟。



無疑PSG由下季開始有新嘅贊助商，雅高酒店集團以5000萬歐元，成為巴黎嘅波衫心口贊助，呢個數目大約係目前阿聯酋航空畀嘅兩倍，令佢哋嘅贊助收入增加。問題係，卡塔爾投資局擁有10.44%雅高酒店集團股權，咁樣左手交右手，一定會畀歐洲足協揪秤。



PSG舊年贊助收入為9410萬歐元，總收入更達5.4億歐元。



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