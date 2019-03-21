【波多嘢】奇迹之後　「90後」利迷的體會

當你懷念十幾年前嘅利物浦人腳...身邊緊係有條友笑你呢樣嗰樣。



利記當年奇迹奪冠可能有啲球迷都真係未出世，當然唔明白當年係何等震撼，場波係點應該睇返片都知，不作詳述。不過想同大家分享吓05歐聯決賽之後發生嘅事，有睇開專欄嘅朋友都可能有印象，小弟係九十後(九十頭)，當時讀緊小學，係亞視免費直播歐聯嘅時代。



決賽完咗第二朝，我仲係要返學，點知有趣嘅事就發生。小學雞返學要早會排隊就一定架喇，點知早會嗰陣有個阿Sir出嚟宣佈利物浦奇迹地拎歐聯冠軍，我排緊隊都心諗點解會咁搞笑喺呢道宣佈？仲未夠呀喂，佢仲話會喺當日小息喺禮堂播放重溫利物浦如何神奇奪冠，大家都知場波前前後後都搞咗成兩個幾三個鐘，一個小息點播得哂？結果呢位阿Sir係馬拉松式播放，一到小息就去播，結果足足播咗成個禮拜先播得晒，而我就喺學校成個禮拜嘅小息坐喺禮堂足本重溫成場波。



依家諗返自己日日走去睇都有啲痴線，但其實諗真啲嗰個阿Sir仲痴線，竟然咁有毅力，我依家都仲對嗰個阿Sir好深印象，好記得佢播咗成個禮拜歐聯決賽。佢仲講過咁做嘅原因係想令同學領略到永不放棄嘅精神，結果我真正感受到「永不放棄」嘅精神唔係從利物浦身上，而係從呢位阿Sir身上。希望「李Sir」你見到呢篇文章，你嘅行為其實令我幾有體會。唔知你仲記唔記得我呢位學生呢？



又，呢個禮拜國際賽周，利迷唔洗撳救命鐘驚利記失分。反而仲有班當年歐聯奪冠嘅Legend會出返嚟娛樂吓大家添喎，謝老四、希比亞、路爾斯加西亞等等都會亮相晏菲路着利記波衫落場踢波。



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23/3 星期六晚 23:00 利物浦傳奇隊 VS AC米蘭球星隊



#波多嘢專欄系列



筆：蘇雞 - 蘇肇朗 Sochick