高齡新國腳　簡拿利斯爆笑紋身有洋蔥

傷病從來都係職業足球員最大敵人，不過有人面對住呢個強大敵人，卻永不言敗，就好似效力貝迪斯嘅西班牙中場簡拿利斯，職業生涯先後3次斷韌帶，不過佢都未有放棄，今季仲踢出上佳水準，以28歲之齡首次獲得西班牙國家隊徵召，成件事超勵志呀！為咗紀念自己球員生涯嘅起跌，你點都估唔到，呢位前皇馬中場會將佢腳上疤痕改成魚骨型紋身，搞笑之餘話畀大家聽，只要你肯努力嘗試唔放棄，咩都有可能成功！



簡拿利斯喺桑坦德出身，踢出名堂之後，2010年過檔皇馬，可惜由於同期有奧斯爾喺度，簡拿利斯未算太受重用，成季先踢得15場。2011年夏天佢再轉投華倫西亞，無奈效力兩年半期間，右膝先後兩次斷咗十字韌帶，一直坐多過踢，去到2014年1月，佢又轉投皇家蘇斯達，展開球員生涯新一頁。



可惜去到新球會，佢都一樣黑氣未除，2015年12月底，佢歷來第3次遇上膝部十字韌帶重傷，不過今次輪到傷左膝，之後佢又一口氣抖咗266日。好彩，由呢次重傷後，簡拿利斯終於轉運，之後兩季分別上陣37場同45場，用行動話畀大家聽，佢仲踢得，仲有前景。



舊年夏天佢以自由身轉投貝迪斯，至今上陣32場射入8球，入球數字係佢職業生涯新高。西班牙國家隊主帥安歷基嚟緊都揀咗佢入伍，等佢28歲都可以一嘗國腳滋味。面對逆境，唔係人人都可以似簡拿利斯咁堅強，佢仲選擇咗喺佢左膝一條長達10cm嘅手術疤痕，改成魚骨型紋身，實行用幽默方式去回望過去，呢種堅強心態，的確值得大家學習。



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A