哀悼杜敬謙　李慧詩攞獎照鬧不負責任網民

今日出席香港體育記者協會最佳運動員選舉2018頒獎禮，獲選最佳女子運動員嘅香港著名單車手李慧詩，受訪時表示對日前猝死嘅香港泳手杜敬謙(Kenneth)感到相當哀痛及可惜，佢同時更對網上一啲針對Kenneth並非真正香港人嘅言論感到憤怒。Sarah認為杜敬謙一直努力為港爭光，絕對唔應該受到任何言論傷害，Sarah喺提到Kenneth嗰陣眼泛淚光，場面哀傷。



Sarah今日同體操代表石偉雄分別當選最佳女子及男子運動員獎項，而喺頒獎禮開始之前，大會先播放杜敬謙生前片段，全場再為Kenneth離世默哀一分鐘。頒獎之後，Sarah有感而發向傳媒表示：「事件發生後，我覺得好驚訝，畢竟佢仲好年輕。我同時有啲憤怒，因為有人喺網上留言，話佢唔係喺香港生活，好似輕視杜敬謙。其實我認為無論一個人係香港人、澳洲人定大陸人，只要係代表香港去爭光，我哋就唔應該因為佢唔係喺香港長大，就講出一啲具傷害性嘅說話。」Sarah最後補充，話Kenneth為香港所做嘅一切，都會記錄喺歷史，睇得出Sarah都為香港損失一位出色運動員感到非常傷心。



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