費蘭甸奴替身！曼城今夏第一簽竟然係佢

猛料呀！根據著名媒體《espn》報道，英超班霸曼城今夏第一簽，將會係效力西甲馬德里體育會嘅中場沙奧尼古斯。報道話曼城領隊哥迪奧拿喺斟介阿積士新星法蘭基迪莊，輸咗畀巴塞隆拿之後，已經將頭號收購目標鎖定喺沙奧尼古斯身上，消息話轉會費會係8,000萬歐元，哥帥對呢單交易係志在必得。



根據報道，巴塞隆拿喺搶贏法蘭基迪莊之後，曾經打算再出手同曼城爭購沙奧尼古斯，不過最終就畀哥迪奧拿嘅決心同氣勢嚇親，選擇放棄。報道仲引述個消息人士講，呢位前西班牙小國腳今季因為唔滿意馬體會內部混亂，包括首席球星基沙文有離心，仲有唔少球員打算季尾離隊，所以沙奧尼古斯都一樣去意已決。



至於轉會費方面，據聞馬體會想將沙奧尼古斯標價1.2億歐元，但曼城有信心8,000萬歐元搞得掂，似乎傾掂埋條數，沙奧尼古斯就會喺夏天加盟，到時曼城實力又會進一步提升，堅恐怖呀！



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