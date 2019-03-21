專欄輪住嚟　我叫梁文禮，口才好但唔係DJ

我和梁文禮有甚麼關係？沒有！只是一樣口才好囉。



17歲，我才接觸足球，自此就結下不解緣。遲到好過無到，我在努力下最終成為一個職業球員，踢過大埔、愉園等球隊。即使我在頂級聯賽浮浮沉沉，在愉園降班後甚至揸過UBER，但我依舊在港甲打滾，享受比賽的每一分鐘。上年夏天，「細榮Sir」、「冼Sir」和「鄭Sir」邀我來到夢想，我才算真正踏足港超，真要感謝他們給予機會！



在夢想與一眾年輕人共事，讓我青春了不少，人也靚仔多了，真是麻煩。加盟之初，我也沒有想到太多上陣機會，始終港足應該留給這些20出頭的年輕人，我都30有1了，只好一直保持狀態，隨時候命。直至去年10月，高級組銀牌對傑志一役「阿翹」領紅離場，我便立即熱身後備入替。那一刻我想：「機會來了。雖然我唔係好叻，但我要話畀人聽，我仲踢得！」最後替球隊保持不失，我也很高興。踢得一分鐘就是一分鐘，只要有比賽，我也會盡力踢，嘗試以自己經驗指揮防線，守到最後。



另一邊廂，我也是一名教練。畢竟足球是我一生所有，退役後也會以教波為業，希望能為香港體育出一分力。以我囝囝為例吧，我會為他做好計劃，有時間讀書，也有時間做運動。他現在星期一到五，有四日都會出汗，大概是他和阿爸一樣，有波踢便開心。



夢想FC

守門員 梁文禮（不是電台主持）