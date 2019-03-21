亞洲足協U23　港隊天寒地凍鬥新加坡

香港22歲以下代表隊早前飛抵蒙古出戰「亞洲足協23歲以下錦標賽外圍賽」，「小港腳」首戰周五（22日）下午1時於烏蘭巴托MFF足球中心，與新加坡交手。現時蒙古天氣寒冷，氣溫大約只有零下2度至17度，但一眾將帥均認為沒甚影響，期望首戰能打響頭炮！



胡晉銘視為生死戰



主教練安頓昨日出席賽前記者會時表示：「嚟到蒙古之後所有嘢都好好，天氣都冇球隊原先預計咁凍，對呢班U22嚟講已經算係唔錯。」自初選到現在，球隊只有約2星期作準備，更於出發前一天才齊人操練，安頓稱已盡全力：「最理想嘅情況當然係可以喺日本練9日適應寒冷天氣，但球隊今次嘅備戰已經係喺情況許可下盡力做到最好。始終大部分球員都係嚟自港超球會，依家港超聯競爭激烈，每支球隊都要專心備戰，不過所有球會都已經盡量配合，趁呢個機會，我都想多謝每支球隊。」人腳方面，安頓指雖然有部分球員有疲態，但問題不大，可「夫添」出戰。



隊長胡晉銘則以「生死戰」來形容這場比賽，要拿下今仗，他認為：「始終我哋身材唔高大，所以要先做好防守同保持控球權。」「晉銘」又指當地氣溫雖低，但影響不大：「我哋準備時間得兩個禮拜，仲有啲預計唔到嘅情況，好似航班delay咁，但係到埗之後，我哋精神面貌都好好，適應天氣唔係咩大問題，我對球隊好有信心。」





香港U22預計陣容



門將：蔡子濤

後衞：羅梓駿 徐宏傑 余煒廉 陳晉一

防中：胡晉銘 杜國榆

中場：林衍廷 茹子楠 林樂勤

前鋒：安永佳