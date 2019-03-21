【港超專版】唔諗從商 賓紀文：我要踢波！

剛於上月首次代表傑志正選上陣的賓紀文（Clement）雖在法國出生，但出生不久便由父母帶來香港定居。曾經在青年軍時期跟鄭展龍、羅梓駿及陳嘉豪等人當隊友的他，於美國留學並修讀體育管理學士課程，其4年大學課程中，除了知識上的收穫，參與當地大學足球聯賽的經驗，亦為他踏足職業球員路途作了最佳準備。



圖/文：何彥霆（部分相片由受訪者提供）



由於Clement曾經註冊為本地球員，因此擁有法國籍的他仍可保住本地球員身份，不過他坦言早已視香港為家︰「我爸爸來自阿爾及利亞，並移民法國，之後來香港定居，更住了25年。我在這裏長大，16歲才去美國佛羅里達修讀高中，之後就讀馬薩諸塞大學的4年間，效力該校足球隊。我在香港長大，所以香港是我的家。當我身在美國時，已認定香港是我的家，法國是我的國籍，所以若果有人問我來自哪裏，我會答兩者皆是，我來自法國，但在香港長大。」對於要放棄法籍才能入籍香港，他表示假若未來一兩年有不錯成績，也會考慮入籍的事。



談到在美國讀書的時光，Clement笑言這個決定同時滿足自己和父母，追求知識的同時，亦發現當地大學足球聯賽臥虎藏龍︰「美國足球水準不錯，比賽強度高，對體力要求很高，節奏很快並需要很多跑動。因為大學聯賽的球員年齡由18至23歲，所以他們都很健壯，大部分比賽都很體力化。有些來自歐洲的技術型球員，曾代表歐洲一些最頂尖的青年軍，因最終未獲球會開出合約，所以過來美國尋求新機會。因此當地比賽具有競爭力，能令我變得更強。」



對於今季首次正選上陣便取得入球，Clement坦言有點喜出望外，並感謝隊友及教練團的支持和信任，又強調希望繼續享受足球帶來的樂趣︰「我的目標是將自己的職業生涯不斷延續，但現階段不想看得太遙遠，因為現狀才是最重要。我希望每一天都能夠學習和享受，若能做到這兩點，實在想不到停下來的理由。我的履歷容許我在商界立足，但自己目前並不想朝這個方向進發，希望球員生涯愈長愈好，曾經做過一些有關體育管理的實習，但不太喜歡由早到晚在室內上班。」



Profile

˙出生日期：1996年5月11日

˙位置：右後衞/右翼

˙現效力球隊：傑志˙球衣號碼：22





同青年軍隊友續前緣



在青年軍時代已是傑志一員的賓紀文，今次重返「藍鳥」大本營跟昔日隊友再次並肩作戰，雖然有些舊隊友已成為對手，但Clement仍有跟他們保持聯絡︰「我好像是12歲左右加入傑志，當年跟安永佳、杜國榆、鄭展龍及羅梓駿等人當隊友，之後便跟安永佳及北村祝入讀同一間寄宿學校，所以我們一班青年軍成員很早便認識。我重返傑志前曾聯絡過『阿Shu』（北村祝）和好友勞烈斯，並從他們口中得知在香港落班的生活，跟在美國有甚麼不同，了解後才作決定。」

