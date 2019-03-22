國足幾時先衰完？主場完敗泰國冇飛士

中國盃周四於廣西南寧開打，國足於四強鬥泰國。國足世界排名72位，泰國就115位，但踢來毫無主場之利，反而被「泰國美斯」猜拿迪普桑格辛玩到殘，呢位日職北海道札幌岡薩多球員，上半場快速入楔門前射入奠勝，贏國足1:0打入決賽。猜拿迪普桑格辛今場數個埋門機會，國足後防完全冇辦法將佢箝制，輸波令球迷大失所望。今戰係納比離隊後、簡拿華路帶隊嘅首場賽事，大簡今勻乜面都冇晒。



國足早前於亞洲盃八強，畀伊朗大數3:0出局，賽後納比大鬧球員冇榮辱感，教到非常冇癮，簡拿華路啱啱帶隊，當然未能扭轉頹勢。14分鐘猜拿迪普桑格辛就單騎直進扭入禁區施射，但過唔到國足門將顏駿凌。33分鐘佢再接再勵，接應隊友右路傳中門前射入。換邊後「泰國美斯」繼續發威，呢次佢左路殺入禁區勁射，顏駿凌撲到盡飛身救出。國足全場冇乜攻勢下敗陣，輸1粒已經算少。國足輸波之餘，仲有李磊跳頂後頭部落地整傷頸椎，過程非常嚇人，好彩最後無大礙。



上年中國盃，國足先後大敗予威爾斯同捷克0:6同1:4，過程完全冇得打，呢次對住泰國依然主場輸波，國足真係有排執。



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