福仔腳傷退出英軍　曼聯四虎避戰歐國外

近年喺國際賽表現一流嘅英格蘭，於歐洲國家盃外圍賽首仗前夕，備受傷兵困擾，曼聯前鋒拉舒福特因足踝受傷，修夫基表明佢唔夠狀態應付對捷克及黑山2仗，故已將佢送返曼聯。紅魔鬼4大主力拉舒福特、盧卡古、尼曼查馬迪同勞基梳爾，都因傷未能為國效力，領隊蘇斯克查今勻頭痕。



英格蘭於俄羅斯世界盃決賽周打入4強，又於歐洲國家聯賽力壓西班牙同克羅地亞出線，三獅兵團光芒重現，不過備戰歐國外首、次仗，卻有唔少傷兵。於拉舒福特退隊前，已有史東斯、勞基梳爾、戴爾夫同羅夫度斯卓克4大傷兵，修夫基就話：「拉舒福特好明顯未有狀態應付嚟緊鬥捷克同黑山2場賽事。因為球隊有唔少傷兵，所以有唔少之前比較少落場嘅球員，將會得到上陣機會。」



於蘇斯克查麾下踢到曉飛嘅拉舒福特，近期成為紅魔正箭頭，佢好爭氣射入唔少重要入波，當中包括歐聯16強次回合射入12碼，助曼聯戲劇性淘汰巴黎聖日耳門。該仗梅開二度嘅盧卡古，早前入選比利時國家隊，但接受過磁力共振檢查後，始終因為傷衹問題而退隊。曼聯近2場比賽全敗，依家鋒線仲有2大主力受傷，蘇斯克查必定非常擔心。



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