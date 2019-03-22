【有片】高圖爾斯終極派膠　夏神救比利時

即睇全場精華：https://bit.ly/2CxuPWZ

（高圖爾斯派膠於1分50秒開始）



歐國盃外圍賽I組賽事，比利時主場迎戰俄羅斯，本季於皇馬頭頭碰着黑嘅門將泰拔高圖爾斯，落場演出慌失失，門前大把時間解圍但佢就懶醒帶前，最後被力壓下直接交個波畀對手肉酸失波。但比利時仲有夏薩特頂住，佢先策動助球隊攻入首球，之後連建2功埋齋，助比利時贏3:1完場。



世界盃季軍比利時，今仗雖有奇雲迪布尼受傷避戰，但夏薩特Fit到爆，14分鐘於前場策動分邊，隊友Set好炮台，泰利文斯禁區頂怒射入網，主隊打開紀錄。但2分鐘後高圖爾斯送大禮，於門前控球猶豫不決，向前推得兩推，被對手從後力壓下，竟然直接畀咗個波予卓利舒夫，後者唔該都冇聲輕易射入追成平手。比利時之後加強壓力，巴舒亞伊禁區勁射被救空門。但完半場前夏神又發功，禁區被扭動蛇腰逼到對方出術將佢勾跌，夏薩特親自主射12碼入網，半場領先2:1。



換邊後比利時繼續步步進逼，巴舒亞伊近門又射中柱。但最後呢名水晶宮借將門前甩甩漏漏交到畀夏薩特，該名車路士王牌輕鬆破網，奠定3:1勝局，比利時首場歐國外即全取3分。



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A