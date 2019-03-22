VVD有波入　迪比球王上身荷蘭炒白俄

歐國盃C組外圍賽，狀態大勇嘅荷蘭主場迎戰弱旅白俄羅斯，球隊兵不血刃大數4:0，前曼聯球星迪比球王上身，個人梅開二度之餘，仲要貢獻2個助攻，帶挈利物浦孖寶韋拿杜姆同華基爾雲迪積克都有波入，呢名里昂王牌堅係着晒火！



荷蘭雖然未能打入俄羅斯世界盃決賽周，但橙軍近期強勢復興，先於歐洲國家聯賽力壓法國同德國出線，領隊朗奴高文已完全喚醒國家隊，橙軍球迷肯定開心。歐國外首場對住白俄，荷蘭予取予攜，開波50秒白俄右閘回後唔夠力，迪比快步偷到皮球過埋門將窄位射入，火速領先1:0。之後球隊右路出波，迪比「得」住敵衞交橫，韋拿杜姆入楔輕鬆搞掂，半場領先2球。



換邊後迪比禁區內交畀韋拿杜姆，後者畀對手撞到飛起，球證直指12碼點，迪比操刀梅開二度。完場前迪比殺入禁區傳遠柱，雲迪積克近門頂入，雖然睇番慢鏡明顯越位，但球證照判個波入，荷蘭大勝4球完場。



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