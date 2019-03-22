ABL　為季後賽搏盡　香港東方誓斬騎士

相隔20天，香港東方再出戰ABL東南亞職業籃球聯賽「尾二」1場常規賽，今晚8時假修頓主場迎戰印尼騎士，「OD」巴錫宣告傷癒隨時候命，與艾利諾重組最佳拍檔誓為「藍軍」搶W，以攀上更佳排名迎接季後賽。（有線62台周五晚上8時直播）



總共26場的常規賽已進入最後關鍵階段，目前以12勝12負排行第7位的香港東方，由於僅落後第6位的熱火1仗，而數字上亦有機會追過澳門黑熊（暫列第5）及印尼騎士（暫列第4），因此今晚對騎士及周日（24日）對戰狼的勝負，足以令常規賽排名來一次「執位」，直接影響8強對壘形勢以及爭標前景，故每一仗、每一分、每一球都舉足輕重。



美籍後衞巴錫2月初因右小腿肌肉拉傷休戰養傷，近日已重投操練，讓主教練艾度托利斯隨時派遣上陣，有巴錫回歸相信可增強的進攻節奏，以及內外策應，能攻擅守的他與相識多年的「戰神」艾利諾默契不用懷疑，且看這對後衞組合如何領軍「悍衞主場」。另外，在台灣的中國文化大學讀書的吳松峻亦已歸隊，但會否上陣則要看教練團的決定及調配了。



客軍騎士近態不俗，挾連贏3仗之勢來犯，球隊「得分之匙」Maxie Esho以場均23.6分列得分榜第5位，而騎士的籃板王屈健士的制空力亦是對手的心腹大患。去年11月底，騎士在主場淨勝東方9分，實力可見一斑，只是當時未有巴錫在陣，如今兩軍相遇必定有一番激鬥，東方能否報仇？主場球迷的吶嗌將成為重要的一道助力。



今晚賽程

開賽時間:8:00pm

場地:灣仔修頓場館

票價:90元、40元(優惠票)