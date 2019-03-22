【人物誌】荷蘭移動城堡　VVD之外仲有佢

荷蘭國家隊過去1年大爆發，荷甲勁旅阿積士喺歐聯亦大放異彩，以中場法蘭基迪莊為首嘅荷蘭新勢力冒起係主要原因，呢位中場已經扑槌夏季轉投巴塞隆拿，不過最近有消息指出，佢嘅國家隊同球會隊友馬菲斯迪歷特極可能會一齊轉戰巴塞隆拿！19歲嘅馬菲斯迪歷特同華基爾雲迪積克(VVD)係國家隊拍擋，兩人都係全能中堅表表者，荷蘭呢勻有運行！



同大師兄VVD一樣，馬菲斯迪歷特嘅防守、用波、體能、身型都係一流水平，更加難能可貴嘅係，依家只得19歲嘅佢已經展示出頂級中堅嘅才華，而且仲係阿積士史上最年輕嘅隊長，思想同處事都遠超一個普通19歲細路。西班牙多個媒體近日爆料，話巴塞隆拿決定用7,500萬歐元將佢收購，作為碧基嘅接班人。



馬菲斯迪歷特如果加盟巴塞隆拿，唔單止可以同法蘭基迪莊繼續做隊友，亦可以同偶像蘇亞雷斯攜手作戰！喺佢細個效力阿積士B隊嗰陣，曾經同當年仲踢緊阿積士嘅王牌前鋒蘇亞雷斯合照，依家2人有機會喺巴塞隆拿並肩作戰，堪稱係童話式嘅足球故事。



阿積士青訓出晒名頂尖，馬菲斯迪歷特亦喺唔少傳奇前輩度偷師，佢話：「我喺阿積士U19跟保加迪(前巴塞隆拿、AC米蘭、車路士中堅)學嘢，青年軍又有史譚做教練，上到一隊又可以跟法蘭迪保亞，作為一個年輕球員，我可以喺佢哋身上學到好多。」



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