【東體爭議】阿當莊臣今日放監　進軍中超？

前英格蘭國腳阿當莊臣，3年前「衰十一」(與未成年少女發生性行為)被判監6年，經過3年嘅牢獄生涯之後，英國傳媒報道佢周五將會提前獲釋，佢爸爸兼經理人周四已經為佢做出獄準備。依家只係31歲嘅阿當莊臣，仍然希望可以延續足球生涯，雖然再踢英超已經冇可能，而英格蘭各級聯賽球會對請佢亦有顧忌，不過阿當莊臣就計劃出國搵食，中超更加係佢目標落腳地之一！



阿當莊臣早就為放監後生活做準備，包括斥200萬鎊買入一間7房兼有泳池嘅豪宅，消息人士透露，呢位前新特蘭球星唔會放棄踢波，但佢自知喺英國球壇已無立足之地，所以目標係去中國、中東地區或者土耳其搵食。據報阿當莊臣喺獄中都有踢波，仲係一支由「性罪犯」組成嘅足球隊主力。



不過，阿當莊臣去中超嘅計劃未必能夠實現，英國《每日郵報》報道，佢哋聯絡過所有英甲同英乙球隊，全部回覆無意招攬阿當莊臣，報道同時指出中國簽證非常嚴格，尤其係有刑事紀錄嘅更加唔使旨意去打工，威爾斯教練高文執教嘅河北華夏幸福就率先回應，因為阿當莊臣有犯罪紀錄，所以唔會向佢招手。



阿當莊臣3年前被指同1個15歲女球迷發生性行為，被捕後佢承認「與兒童發生性行為」及「兒童性誘拐」兩罪被判監6年，而且阿當莊臣犯案嗰陣，當時女友Stacey先至為佢生咗個囡囡冇幾耐，依家兩人已經分手。阿當莊臣犯下大錯，但佢已經接受咗懲罰，大家覺得佢係咪應該有機會改過自新呢？



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