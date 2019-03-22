總結：表弟做到嘢！勇士六人上雙 羅斯收咧
2019年03月22日 14:12
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古辛斯(中)變咗「三文治」。(美聯社圖片)
爭取衞冕的勇士為保西岸「一哥」之位，在NBA常規賽續顯氣勢，「表弟」古辛斯個人為球隊攻入「雙雙」，全隊六人上雙，史提芬居里打到見血，三分球12投5中，勇士最終主場以112比89大炒溜馬，迎來兩連勝。
勇士今日的表現保持水準，第二、三節將比賽帶入高潮，並確立大比的優勢，古辛斯19分11籃板4次助攻，奇利湯臣18分8籃板4助攻，杜蘭特15分6次助攻，而「咖喱仔」就貢獻了15分4籃板7次助攻，值得一提的是他攻入三分球12投5中，玩到對方的防守「暈陀陀」。
不過，史提芬居里在場上數次跣到，嚇到球迷「標」冷汗，但膝蓋擦損流血，最終落場治理，加上球隊已拉開對手分數，最終「咖喱仔」打完3節已再沒有上場。
此外，木狼官方宣布後衛戴歷羅斯因右肘骨折關係，今季提早「收咧」，而泰古爾及，哥雲頓都因要接受治療，缺席賽季餘下比賽。羅斯因為右肘酸痛及腫脹缺席了四場比賽，經過磁力共振的檢查後，發現他的右肘有碎骨折及有鬆動現象，因此球會決定他需要休戰治理。
今日戰果(前者主場)
黃蜂 113:106 木狼
巫師 108:113 金塊
鷹隊 117:114 爵士
勇士 112:89 溜馬
帝王 116:100 獨行俠
太陽 98:118 活塞
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