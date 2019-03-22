亞洲足協U23　徐宏傑入波！香港賽和新加坡

香港22歲以下代表隊周五（22日）在蒙古烏蘭巴托MFF足球中心上演的「亞洲足協23歲以下錦標賽外圍賽」東亞區G組分組賽，與新加坡踢成1比1平手。替港隊在下半場51分鐘取得入球的後防主將徐宏傑賽後表示，球隊在寒冷的天氣下作賽，表現並未如理想，特別是上半場，鮮有製做到具威脅的埋門。但慶幸一班隊友都非常投入作賽，下半場發揮明顯好轉，只是領先不到2分鐘便被對手追和，感到有點可惜，寄望全隊可以上下一心，爭取餘下兩仗全勝！



港隊是役面對新加坡，上半場並未有太多攻勢，到易邊後整體演出才告好轉，接連找到埋門機會，奈何連番攻門僅得1次能轉化成入球，最終僅能賽和對手，失分收場。「真係好可惜，不半場我哋踢番好好多，最唔抵係入完波無耐就失番波。不過無辦法，真係好凍，頭一日嚟到，我哋仲講笑話凍到咁點踢波呀！好辛苦適應到，有信心嚟緊兩場會踢得好啲，希望大家可以支持我哋。」「阿傑」謂。



至於餘下兩場的目標，「阿傑」直言要「贏晒」，他說：「如果攞唔到首名，靠『次名』就會好被動，所以淨低兩場都一定會搏盡！」「亞洲足協23歲以下錦標賽外圍賽」賽制除每組首名（共11組）直接出線泰國決賽周外，4支最佳次名都可獲得決賽周入場券（如身處K組的泰國取得小組首名，或成為4隊最佳次名其中一隊，則第5支最佳次名都可晉級）。



港隊將於周日（24日）香港時間下午5時，面對主隊蒙古。