45歲日本傳奇退役！鈴木一朗：今天就是最難忘

日本傳奇捧球明星鈴木一朗退役！這位45歲日本英雄周四回到家鄉任水手與運動家一戰的先發外野手，雖然4個打數0安排，但在球迷歡呼、掌聲及淚水中光榮退役。在賽後，身穿水手隊球衣親口宣布結束日本9年、美國19年的球員生涯：「能夠直到最後一刻都身披球衣，能夠以這樣的姿態迎來這一天，我覺得非常幸福。」



一直以來，鈴木一朗都想將自己的運動生涯持續到51歲，「一方面，自己與水手隊的小聯盟合約有一個條項，就是代表水手隊在日本，在東京巨蛋上場比賽；另一方面，因為直到季前集訓就結束，自己仍然打不出滿意成績，無力扭轉一切。」他曾表示很難想像不打捧球的自己，他在發怖會上表示即使自己不是一名現役球員，但仍會打捧球。



鈴木一朗在1992年加入日本職棒歐力士隊，７度入選明星賽、７次打擊王、５次安打王，是日本最有人氣職棒巨星。2001年鈴木一郎首次挑戰美國職棒大聯盟，在西雅圖水手隊單季擊出242支安打，同時也榮獲得聯盟最有價值球員及最佳新秀的榮譽；2004年單季擊出262支安打，刷新了職捧大聯盟新紀錄，並保持了連續10年單季超200支安打的紀錄。45歲的他，連同日本與美國合計打了27個球季，擊出4367支安打，列入健力士世界紀錄名人榜。



講到職業生涯最深刻一幕，鈴木表示：「最難忘就是今天。」他更寄語小將，希望他們盡早發現自己所愛，「一旦找到，就要盡情投入，只要熱愛，就能幫助克服一切困難，這需要多嘗試。」他更稱讚大谷翔平是世界上最棒的運動員。







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