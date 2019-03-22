【有片】超神反勝卓林普　火箭：冇乜嘢啫

即睇戲劇性決勝局：https://bit.ly/2uoqUXU



桌球之神，捨火箭其誰！外號「火箭」嘅奧蘇里雲，今晨喺威爾斯蘭迪德諾舉行嘅球員巡迴錦標賽4強戰，激鬥「準神」卓林普。「火箭」喺首節大幅落後局數2比6之下，第2節及時甦醒，最終力追到決勝局，再一次喺出局邊緣力挽狂瀾，反勝1分，以總局數10比9反勝殺入決賽，將會同今晚麥克艾倫對羅拔臣的勝方爭冠軍！經歷神級反勝嘅「火箭」賽後罕有激動振臂慶祝，但就強調反勝只因自己放鬆打，打番自己波。「火箭」嚟緊會挑戰「桌球皇帝」亨特利排名賽36冠紀錄，仲有將可能重返世界排名第一，打破沙比4年壟斷「一哥」之位局面！



今場波「準神」在首節發揮理想，以局數6比2領先。雖然第2節甫開始，「火箭」就發力先後「起迫」82同50度，將局數追番4比6。之後二人經過30分鐘3局波快速過招，卓林普就繼續以8比5領先。不過之後奧蘇又嚟料，接連兩局打「破百」130同134度，一口氣將局數追到8比8。



呢個時候，卓林普憑一Cue 61度贏出第17局，將局數改寫成9比8，只差一局就可以殺入決賽，之可惜佢對手係神級嘅奧蘇，「火箭」先喺壓力下贏出第18局追和9比9入決勝局。到終極比拚，二人先後都有機會解決對手，但同樣錯失機會，直到爭顏色波，「準神」只要打入黃波便可超分，只可惜略見「手緊」嘅佢未能射入，之後輾轉間畀「火箭」清枱，戲劇性反勝。



「火箭」賽後解釋自己點解會喺第2節翻生：「我用咗另一套思維去迎接夜晚嘅比賽，我只係感到放鬆。我去享受桌球，打好每一局同每一球波。我甚至感覺唔到今場有幾戲劇性，我知人人都話今場波好偉大精彩，但我一啲都唔緊張囉。只要當我思想回復正常去打波，場波就會同之前晏晝嗰陣有好分別。」



如果星期日可以捧盃，「火箭」會追平亨特利嘅紀錄，同時重返世界第一，不過佢話一切都唔多重要：「我唔係靠紀錄去推動自己，我亦慶幸自己唔係。你必須懂得桌球賽嘅美，否則一切都只會變成數據。我由細個開始，我就會全力追逐每一分。呢個世界唔係好多人可以成為佢所屬嘅業內翹楚，但我覺得我就係佢哋之一。喺地球上有80億人，試問有幾多人可成為佢自己業內最偉大一個？對我嚟講，我擁有成為桌球之王嘅最豐富經驗，我仍然喺度戰鬥緊，我為呢樣嘢覺得好光榮。」你可以話佢串，但更加可以話佢真。講桌球成就同實力，有邊個及得上「火箭」！



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