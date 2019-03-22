港超聯　傑志要「橙軍」擺低晒3分！？

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（23日）下午5時30分假旺角大球場上演獨腳戲，原定於下月中舉行的戲碼，經兩隊同意後提前上演，由傑志主場迎戰佳聯元朗。目前與榜首距離縮減至2分的「藍鳥」，今仗只要贏波便能暫居榜首；至於有主教練郭嘉諾及多名主力球員缺席的「橙衫軍」，助教楊獻輝亦期望一眾球員能夠展現出拼搏精神，不會因為遇上強敵而輕易退縮！



上周作客廣州以3比2險勝富力R&F的傑志，在贏波後與富力同分，因對賽成績不及對方，而續居聯賽第4位，但與榜首的距離則由3分縮至2分。「藍鳥」主教練朱志光表示，改期的安排除了令球隊應付亞協期間，賽程得到舒緩，同時佳聯元朗因僅得1名球員入選香港U22，故同意將賽期提前。雖然今仗對手有多名主力停賽缺陣，但「朱Sir」提醒球員不可掉以輕心︰「上場始終都係一場好緊要嘅勝仗，嚟緊聯賽仲有幾場波，希望球員可以繼續搏落去。喺我立場就唔多理對手點樣，只會因應自己球隊有冇受傷，球隊有啲球員啱啱好番，可能都要畀佢哋落場踢番少少時間，同埋都唔想球員輕敵。就算對方出邊個球員都好，都冇容易嘅比賽，足球比賽變化好大，就連凱景都可以贏南區。」傑志一對中堅艾里奧及列斯奧經已傷癒及復操，而前鋒泰迪則尚未確實是否觸及舊傷，今仗上陣成疑，而林恩許目前仍在養傷。



上仗於主場遭理文以2比2追和的佳聯元朗，目前14戰15分排第7位。「橙衫軍」今仗有多名主力未能上陣，除了王睿及李靄軒分別代表中華台北和香港U22代表隊外，分別有慕沙、杜馬思及基斯今季累積5黃停賽，而從傑志借用的門將陳嘉豪則因為合約條例而無法上陣。另外球隊主教練郭嘉諾因為仍在內地修讀教練牌照課程，今仗仍未能領軍出戰。球隊助教楊獻輝則表示，教練團持續與「郭Sir」保持聯絡，因此問題不大，同時認為上仗球隊的表現尚算不俗，並寄望在部份主力缺陣下，仍保持着鬥志力抗對手︰「其實我哋上場每一個球員都好想贏，好盡力去踢，呢一點我哋教練團好認同，好肯定球員落場嘅決心，臨尾失番球係歸咎於唔集中，先至有機會畀對手迫和。今場就算我哋有幾個主力停賽，都會踢番我哋元朗一貫嘅作風，唔會因為怕傑志有質素嘅球員而退縮。」



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