撐曼城英超爭霸壓紅軍　朗尼咁講都得？

雖然話今個星期係國際賽期，不過今季英超爭霸鬥得咁激，依然仲係大把球迷關注，就連已經去咗美職搵食嘅英格蘭球星朗尼，近日受訪都被問到點睇曼城同利物浦兩支曼聯宿敵，邊隊最有機會奪標？結果呢位前「紅魔鬼」名將就話焗住揀，佢會揀曼城好過「紅軍」喎！



曼城係曼聯同市死敵，利物浦則係「紅魔鬼」傳統宿敵，「月巴」話見到佢哋爭霸，根本冇眼睇：「當呢兩支球隊爭冠軍，仲唔係出國踢波好時機？我希望曼城可以打低利物浦，因為對於愛華頓人嚟講，見到利物浦捧盃係個惡夢！」冇錯，喺愛華頓青訓出身嘅佢，仲有多一個反「紅軍」理由。



之後「月巴」仲寸爆補多句：「我記得佢哋05年贏咗歐聯冠軍，到依家佢哋都仲講緊。你話如果佢哋今季贏到英超冠軍，睇怕又會講番10年、15年呀！」冇錯，利物浦對上一次頂級聯賽冠軍已經係89/90球季，而自從改制成英超之後，「紅軍」更加未嘗喺聯賽封王；不過朗尼呢番言論咁挑釁性，又唔知會得罪幾多利迷，惟有祝佢好運啦！



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